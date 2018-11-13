2018-11-13T21:53:59+03:00
Экономика

Козак: снижения цен на бензин не предвидится

Вице-премьер отметил, что не видит предпосылок к удешевлению топлива
Алена Басавина
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Дмитрий Козак не видит предпосылок для снижения цен на топливоДмитрий Козак не видит предпосылок для снижения цен на топливоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак высказал мнение по поводу возможного снижения цен на бензин. Политик заявил, что не видит для этого никаких предпосылок при сложившейся ситуации на рынке.

«Нефть не подешевела еще до такой степени... Это может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя. Пока в нашей стране сложившийся уровень добычи, уровень переработки, мировые цены на нефть не предвидят такого существенного снижения цен», - сказал Козак.

По его словам, ситуация с нефтепродуктами в России не является кризисной, поскольку отрасль не несет убытки.

«Кризис был бы, если бы были предельно низкие цены на нефть и нефтяная отрасль была бы в убытках, бюджет терял бы доходы - тогда это был бы кризис», - уточнил вице-премьер.

Дмитрий Козак считает, что в России необходимо сдержать цены на топливо. Но при этом важно не разорить нефтяников.

Также он добавил, что необходимости введения заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов сейчас нет. Такие меры вряд ли потребуются до конца 2018 года.

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