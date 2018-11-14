Представитель вдовы Игоря Талькова: Мы хотим довести это дело до суда

14 Нояб. 01:31 2018-11-14T19:09:13+03:00

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта «Юбилейный» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Родные и близкие убитого 27 лет назад музыканта Игоря Талькова хотят довести дело о его убийстве до суда, чтобы виновные в смерти певца понесли заслуженное наказание. Об это в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала Ирина Красильникова, близкий друг семьи Игоря Талькова и пресс-секретарь его вдовы.

«Мы хотим все-таки довести это дело до суда, потому что следственная группа в составе очень серьезных следователей и очень серьезных экспертов отработала 27 лет назад и назвала единственного человека, который мог произвести этот выстрел, и инсинуации по этому поводу уже надоели окончательно всем», - сказала она.

«Последней каплей, которая переполнила чашу нашего терпения, была передача Шепелева 8 мая этого года. Просто когда уже Шепелев изощрился и пригласил Шляфмана в студию, – а это человек, который находится в федеральном розыске – пригласил его в студию для того, чтобы он поучаствовал в этом шоу, да еще за деньги. Понимаете, это уже как бы нарушение и Конституции, и Уголовного кодекса, и вообще человеческих норм. Дело может быть доведено до суда, и мы можем его судить заочно», - подытожила Ирина Красильникова.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 13 ноября в Петербурге возобновили расследование самого загадочного убийства в истории российского шоу-бизнеса, потерпевшей признали его вдову Татьяну.

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