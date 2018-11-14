14 Нояб. 07:18 2018-11-14T07:18:35+03:00

Цена на нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель Фото: REUTERS

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Цена на нефть марки Brent упала ниже 65 долларов. В последний раз стоимость черного золота этого сорта опускалась до такого уровня в марте текущего года.

Так, во вторник, 13 ноября, январские фьючерсы на нефть Brent дешевели на 8,1%: в какой-то момент баррель стоил всего 64,87 доллара. Что касается WTI, то декабрьские фьючерсы на черное золото этой марки падали ниже 55 долларов за бочку.

Эксперты объясняют такое падение ростом объемов добычи в США и Саудовской Аравии. Кроме того, давление на цены оказали послабления, которые Соединенные Штаты сделали для крупнейших потребителей иранской нефти.

Между тем стоит отметить, что в сентябре стало известно, что стоимость нефти Brent превысила отметку в 80 долларов за баррель. А в октябре на рынке уже говорили о вероятном возвращении нефтяных котировок к 100 долларам за бочку.

Однако, как сообщал сайт kp.ru, 5 ноября вступили в силу американские санкции против Ирана: эти ограничения направлены главным образом против иранского нефтяного сектора.