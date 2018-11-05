Роухани заявил, что Иран продолжит продажу нефти вопреки санкциям США

5 Нояб. 09:47 2018-11-05T09:47:55+03:00

Ограничения, в том числе в отношении иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября

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В понедельник, 5 ноября, вступили в силу американские санкции против Ирана. Ограничительные меры начали действовать в 00:00 по времени Вашингтона (08:00 мск).

В частности, США возобновили ограничения, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Стоит отметить, что санкции направлены главным образом против иранского нефтяного сектора: главная их цель - довести экспорт иранского черного золота до нуля. Кроме того, новая волна ограничительных мер затронет транзакции с Центробанком исламской республики, судоходство и судостроение.

Между тем президент Ирана Хасан Роухани уже заверил, что Тегеран продолжит продавать свою нефть, несмотря на американские ограничения. «Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти <...>, но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», - приводит слова главы государства Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 ноября министр финансов США Стивен Мнучин объявил о том, что его ведомство 5 ноября расширит санкционный список по Ирану, добавив в него 700 компаний из этой страны.