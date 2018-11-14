2018-11-14T07:20:52+03:00
Москва

Погода в Москве на 14 ноября 2018 года: в столице будет морозно и без осадков

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 14 ноября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В среду, 14 ноября, воздух в Москве остынет до -2 градусовВ среду, 14 ноября, воздух в Москве остынет до -2 градусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 14 ноября 2018 года.

Как обещают метеорологи, во второй половине этой недели температура воздуха в столице начнет постепенно повышаться. Однако в среду в городе еще морозно: по заверениям специалистов, столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов. При этом будет облачно с прояснениями. Кроме того, осадков в мегаполисе по-прежнему не ожидается. Ветер же будет дуть южный со скоростью 7-12 метров в секунду.

В ночь на четверг, 15 ноября, воздух остынет до -4…-2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток осадкой также не прогнозируется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлой недели арктический антициклон принес в Москву морозную солнечную погоду. Однако снег в столице так и не выпал. По прогнозам метеорологов центра «Фобос», настоящая зимняя погода, уже не только с заморозками, но и со снегом, придет в мегаполис только после 19 ноября.

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