2018-11-14T08:52:59+03:00
Экономика

Чтобы сэкономить малый бизнес начинает отказываться от безналичных расчетов

Все чаще в магазинах становится недоступна оплата товара банковской картой
Ася РОМАНЧУК
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Малый бизнес все чаще отказывается принимать банковские картыМалый бизнес все чаще отказывается принимать банковские картыФото: Анастасия Осипова
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В России растет объем «серой» экономики. За последние три года он увеличился на пять пунктов и составляет сейчас 22–23%.

К такому выводу пришли исследователи из Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

В первую очередь переход в «серую» плоскость можно проследить на примере малого бизнеса. Все чаще рестораны, салоны красоты, магазины электроники просят клиентов расплачиваться наличными.

Эту теорию подтверждает оператор фискальных данных «Платформа ОФД»: средний чек в октябре при оплате картой сократился на 14%, платежи наличными увеличились на 40%.

Это связано с ростом фискальной нагрузки на бизнес и высокими комиссиями за эквайринг.

И хотя по закону банковские карты обязаны принимать к оплате в торговых точках, где годовой оборот превышает 40 млн рублей, потребители регулярно отмечают, что терминалы не работают, а во многих кафе и ресторанах администраторы предупреждают клиентов на входе, что сегодня терминал сломался.

Эксперты объясняют, что предприятиям общепита удобна оплата наличными: деньги можно потратить на закупку необходимых продуктов. Процедура вывода денег со счета не только долгая, но и затратная. Увеличение официальной выручки, а значит, и налогооблагаемой базы, пишет газета «Известия».

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