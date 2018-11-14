2018-11-14T10:31:47+03:00
В мире

Суд Австралии признал троих мужчин виновными в подготовке теракта зимой 2016 года

Один из злоумышленников намеревался отомстить
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Суд Австралии признал троих мужчин виновными в подготовке теракта зимой 2016 года.Суд Австралии признал троих мужчин виновными в подготовке теракта зимой 2016 года.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Австралии Верховный суд страны признал троих мужчин виновными в подготовке теракта в Мельбурне на Рождество в 2016 году. Об этом сообщил телеканал 9News.

Преступники намеревались совершить нападение на площади Федерации, вблизи собора Святого Павла и железнодорожной станции Флиндерс-стрит. В качестве оружия они собирались использовать мачете и самодельные бомбы. Злоумышленников раскрыли правоохранительные органы 22 декабря 2016 года.

Приговор был вынесен после семи дней обсуждения за закрытыми дверьми судом присяжных. Как сообщает издание, одним из виновных оказался 24-летний Ибрагим Аббас, который признал свою вину в начале этого года. Двое других, Мохамед и Чаарани (фамилии не указываются), во время приговора слушали судью с равнодушным лицом. Ранее Ибрагим признался, что хотел убить "неверных", потому что австралийцы участвовали в войнах против мусульман.

Следствие нашло в доме группировки взрывоопасные вещества и другие материалы, которые, как указал Ибрагим, были предназначены для «введения жестокого Джихада».

Напомним, 9 ноября этого года, в австралийском Мельбурне автомобиль врезался в торговый центр, после чего загорелся. После прибытия правоохранительных органов на место происшествия, водитель набросил на полицейских с ножом, выкрикивая «Аллах Акбар» («Аллах - велик!») . В результате нападения пострадали трое человек, один из них позже умер. Преступник получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице. МВД Австралии сообщили о создании специального антитеррористического подразделения быстрого реагирования.

Позже ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Австралии

*ИГ - запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское Государство».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство морской части «Турецкого потока» завершено
В России предложили оплачивать покупки с помощью номера телефона
Глава Минприроды России выступил против охоты на животных, занесенных в Красную книгу
Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой
Владимира Путина пригласили посетить Африку
В Кремле надеются, что новым главой Интерпола станет россиянин
Германия закрыла въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии
Песков: расследование в отношении Браудера не связано с делом Скрипалей
Главу Nissan Motor Карлоса Гона арестовали по подозрению в занижении доходов
Владимир Путин прибыл в Турцию
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Подмосковьем
Минобороны показало кадры с испытаний истребителя Су-57 в Сирии
МИД Финляндии выразил обеспокоенность послу РФ из-за нарушения работы GPS
Франция проведет испытания гиперзвукового самолета к 2020 году