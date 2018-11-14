2018-11-14T12:12:11+03:00
Политика

Тело Ленина в Мавзолее предложили заменить куклой

С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров
Дарья ИВАШКИНА
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Тело Ленина в мавзолее предложили заменить куклойТело Ленина в мавзолее предложили заменить куклойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в правительство предложение о создании спецкомиссии для решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина.

В частности, в обращении политика говорится о том, что лучше всего организовать траурную процессию к 100-летию со дня смерти вождя пролетариата, то есть в 2024 году. При этом Петров отметил важность «соблюдения порядка и традиций», в связи с чем допустил возможность размещения в Мавзолее на Красной площади восковой или резино-полимерной копии тела основателя советского государства, передает RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вопрос захоронения Ленина обсуждается в нашей стране уже много лет. Так, в апреле прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство жителей России (63%) согласны с идеей захоронить тело вождя пролетариата.

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