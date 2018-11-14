2018-11-14T11:48:35+03:00
Политика

Дмитрий Песков прокомментировал нарастающую непредсказуемость США

По словам пресс-секретаря президента, поведение США на мировой арене вызывает обеспокоенность у многих стран
Александр ДЖУМАЕВ
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что непредсказуемое поведение США на мировой арене вызывает обеспокоенность у многих стран.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал ожидания "второй волны" санкций, направленных против России.

"Что касается "второй волны" (санкций), какая она будет, сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать, тем более учитывая непредсказуемость наших американских визави", - отметил Песков в интервью телеканалу "Дождь".

По словам официального представителя Владимира Путина, непредсказуемость США "ни для кого не является секретом". "Об этом все говорят абсолютно открыто", - добавил он.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что подобная динамика вызывает обеспокоенность у многих членов мирового сообщества.

Песков отметил, что Москва считает санкции, принятые Вашингтоном, незаконными.

"Приведут ли они (санкции) к дальнейшему осложнению российско-американских отношений? Однозначно, конечно, приведут. Является ли это негативным фактором? Да, конечно", - заявил он.

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