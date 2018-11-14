2018-11-14T11:37:03+03:00
Политика

Путин пригласил представителей АСЕАН на экономические форумы в России

Как заметил президент РФ, бизнесмены из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии регулярно участвуют в ПМЭФ и ВЭФ
Дарья ИВАШКИНА
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Саммит Россия - АСЕАН проходит 14 ноября в СингапуреСаммит Россия - АСЕАН проходит 14 ноября в СингапуреФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 14 ноября, на пленарном заседании саммита Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, отметил, что наша страна уделяет большое внимание развитию отношений с АСЕАН на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга.

При этом российский лидер обратил внимание на то, что бизнесмены из стран, входящих в АСЕАН, регулярно участвуют в Санкт-Петербургском и Восточном экономических форумах (ПМЭФ и ВЭФ) в России, в связи с чем пригласил официальные и деловые круги «десятки» на заседания этих форумов в следующем году. «Пользуясь случаем, хотел бы пригласить официальные и деловые круги «десятки» приехать в Россию на следующие заседания этих форумов в 2019 году», - цитирует главу нашего государства ТАСС.

СПРАВКА «КП»

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят десять стран. Это Сингапур, Бруней, Индонезия, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Малайзия, Мьянма и Филиппины. Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН с 1996 года.

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