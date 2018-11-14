В Италии начали продавать "жаренный воздух"
Итальянский шеф-повар Никола Динато из небольшого городка Кастельфранко-Венето изобрел оригинальное блюдо. Посетителям своего ресторана он предлагает попробовать "жареный воздух".
Обладатель мишленовских звезд делает воздушные шарики, напоминающие облака, из тапиоки – зернистого крахмалистого продукта. Сначала он высушивает их, а затем обжаривает в масле, наподобие фритюра. В результате, жареные комочки начинают визуально напоминать ватные шарики.
«Обжаривание делает шарики хрустящими. Если бы мы их помещали в духовку, тогда бы они хрустели, но при этом прилипали бы к зубам», - цитирует автора блюда сайт телеканала «Звезда».
После прожарки наступает финальная стадия приготовления блюда — воздушные комочки насыщают озоном.
По задумке шеф-повара, его блюдо служит «приглашением к размышлениям о том, что каждый момент жизни – исторический, и запечатлеть «небытие» - очень важная задача».