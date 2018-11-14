2018-11-14T12:08:45+03:00
Общество

В Италии начали продавать "жаренный воздух"

Особое вещество обжаривается в масле и насыщается озоном
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Италии шеф-повар научился готовить "жареный воздух". Фото: tvzvezda.ruВ Италии шеф-повар научился готовить "жареный воздух". Фото: tvzvezda.ru
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Итальянский шеф-повар Никола Динато из небольшого городка Кастельфранко-Венето изобрел оригинальное блюдо. Посетителям своего ресторана он предлагает попробовать "жареный воздух".

Обладатель мишленовских звезд делает воздушные шарики, напоминающие облака, из тапиоки – зернистого крахмалистого продукта. Сначала он высушивает их, а затем обжаривает в масле, наподобие фритюра. В результате, жареные комочки начинают визуально напоминать ватные шарики.

«Обжаривание делает шарики хрустящими. Если бы мы их помещали в духовку, тогда бы они хрустели, но при этом прилипали бы к зубам», - цитирует автора блюда сайт телеканала «Звезда».

После прожарки наступает финальная стадия приготовления блюда — воздушные комочки насыщают озоном.

По задумке шеф-повара, его блюдо служит «приглашением к размышлениям о том, что каждый момент жизни – исторический, и запечатлеть «небытие» - очень важная задача».

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