Путин отметил активную работу Москвы и Сеула по устранению ядерной проблемы КНДР

14 Нояб. 13:16 2018-11-14T13:16:33+03:00

Президент отметил, что странам «всегда есть о чем поговорить»

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва и Сеул Корея активно сотрудничают в разрешении ядерной проблемы КНДР. Об этом российский лидер заявил во время встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Сингапуре.

По мнению Путина, Южная Корея является ключевым партнером России в Азии. Страны занимают вторую позицию по объему двустороннего торгового оборота в этом регионе после Китая.

«В прошлом году товарооборот (РФ и Южной Кореи) вырос на 23%, за первые девять месяцев текущего года еще 13% прибавил», - сообщил российский президент. Также он отметил, что Москва и Сеул ведут активную работу на международной арене, «в том числе по разрешению главного вопроса, самого чувствительного - по разрешению северокорейской ядерной проблемы».

«Нам всегда есть о чем поговорить, объем наших отношений очень большой», - сказал Путин.

Президент Южной Кореи отметил продвижение сотрудничества двух стран и контактов на высшем уровне. Он также затронул успех проведения первого российско-корейского форума межрегионального сотрудничества на прошлой неделе в Южной Корее.

По мнению южнокорейского лидера, именно в этом году отношения между странами развиваются как никогда динамично почти по всем направлениям. При этом Москва и Сеул сохраняют ценности общего мира и процветания.

«Надеюсь продолжить нынешнюю динамику взаимодействия между нашими странами, это позволит осуществить нашу с вами общую цель - к 2020 году... повысить товарооборот до $30 млрд и туристический поток до 1 млн», - сказал Мун Чжэ Ин.

Напомним, 13 ноября президент России Владимир Путин впервые посетил Сингапур с трехдневным визитом. 14 ноября российский лидер выступил на пленарном заседании саммита Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).