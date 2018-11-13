2018-11-13T11:47:45+03:00
Политика

Путин впервые посетил Сингапур

Президент России пробудет на территории республики три дня и встретится с ее руководством
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин впервые посетил Сингапур и сразу с трехдневным визитом. Во время своего нахождения на территории республики глава государства планирует встретиться с руководством страны, принять участие в нескольких саммитах и провести переговоры с рядом зарубежных коллег.

Так, во вторник, 13 ноября, у Путина состоится разговор с президентом Сингапура Халимой Якоб. Вместе они примут участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма.

В среду, 14 ноября, запланированы саммиты Россия - АСЕАН и Восточноазиатский. Кроме того, как писал ранее сайт kp.ru, в этот день с президентом РФ надеется встретиться премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также на двусторонние переговоры с Владимиром Владимировичем рассчитывают президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, глава малайзийского правительства Махатхир Мохам и лидер Индонезии Джоко Видодо, передает ТАСС.

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