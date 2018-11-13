Путин впервые посетил Сингапур
Президент России Владимир Путин впервые посетил Сингапур и сразу с трехдневным визитом. Во время своего нахождения на территории республики глава государства планирует встретиться с руководством страны, принять участие в нескольких саммитах и провести переговоры с рядом зарубежных коллег.
Так, во вторник, 13 ноября, у Путина состоится разговор с президентом Сингапура Халимой Якоб. Вместе они примут участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма.
В среду, 14 ноября, запланированы саммиты Россия - АСЕАН и Восточноазиатский. Кроме того, как писал ранее сайт kp.ru, в этот день с президентом РФ надеется встретиться премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Также на двусторонние переговоры с Владимиром Владимировичем рассчитывают президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, глава малайзийского правительства Махатхир Мохам и лидер Индонезии Джоко Видодо, передает ТАСС.