Турция потребовала от 83 стран выдачи 450 сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара обратилась к 83 странам с запросом о выдаче 452 сторонников организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), проживающего ныне в США.
«В рамках расследования о главарях зарубежных подразделений FETO подготовлены запросы на выдачу 452 человек. Они направлены в 83 страны, в которых были обнаружены [обвиняемые]. Мы требуем выдачи нам этих лиц», - приводит слова министра турецкая газета Sabah.
Ранее в Турции приговорили к трем годам тюремного заключения бывшего губернатора Стамбула Хюсейна Авни Мутлу за связь с оппозицией и ее лидером Фетхуллахом Гюленом (FETO).
В октябре текущего года турецкий суд в Измире освободил из-под стражи американского пастора Эндрю Брансона, которого власти Турции также обвиняли в причастности к попытке госпереворота летом 2016 года, а также связях с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.
Напомним, попытка вооруженного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. На президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана было совершено покушение. Турецкие власти обвинили в инциденте оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. Сам ппозиционер осудил переворот и отверг обвинения.
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