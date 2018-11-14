Умер актер Сергей Юртайкин, сыгравший в «Тихом Доне»

14 Нояб. 14:43 2018-11-14T14:43:49+03:00

Актер скончался на 92-м году жизни Фото: кадр из фильма "Тихий Дон"

На 92-м году жизни умер российский актер Сергей Ютайкин

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Умер актер Сергей Юртайкин, сыгравший в фильмах Сергея Герасимова и Эльдара Рязанова. Информацию о смерти подтвердили его родственники.

Сердце актера перестало биться в ночь с 13 на 14 ноября в посёлке Снегири Истринского района Московской области.

Напомним, что Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года в Мордовии. В 1949 году окончил мордовскую студию ГИТИСа, а в 1953 году — мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой актерского факультета ВГИКа в Москве.

За свою карьеру он сыграл во множестве фильмов. Одной из первых заметных работ стала съемка в легендарном фильме «Тихий Дон». Он сыграл роль удалого Валета.