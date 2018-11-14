Россиян ждёт сокращение зарплат

14 Нояб. 18:08 2018-11-14T18:08:40+03:00

Зарплаты у многих россиян в ближайшие полгода могут стать ниже Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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В России стало больше компаний, которые планируют сократить работникам зарплаты. Если в прошлом полугодии их было 10%, то в этом - уже 15%. А вот доля компаний, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие 6 месяцев, не изменилась - 44%. Об этом говорит исследование компании HeadHunter, результаты которого попали в распоряжение сайта KP.RU.

Исследование называется «Настроение в HR-сфере: ожидания с октября 2018 по март 2019». В нём также содержится информация, что каждая пятая компания в России (21%) заявила о возможном уменьшении числа сотрудников.

Но вдвое больше (порядка 44%) работодателей думают о найме новых сотрудников в среднесрочной перспективе. Из них 79% увеличивают штат из-за возросшего объёма работы.

- Это говорит об оживлении экономики и ожиданиях, что такая ситуация сохранится в ближайшей перспективе, так как найм новых людей — это долгосрочное решение, которое как правило, не принимается в нестабильных экономических условиях, - отмечают аналитики HeadHunter.

Те же, кто собирается уменьшать число работников, в основном объясняют это «сокращениями и оптимизацией штата» (68%).