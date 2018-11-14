2018-11-14T18:08:40+03:00
Экономика

Россиян ждёт сокращение зарплат

Всё больше компаний собираются «оптимизировать бюджеты»
Вера КОН
Поделиться:
Комментарии: comments68
Зарплаты у многих россиян в ближайшие полгода могут стать нижеЗарплаты у многих россиян в ближайшие полгода могут стать нижеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В России стало больше компаний, которые планируют сократить работникам зарплаты. Если в прошлом полугодии их было 10%, то в этом - уже 15%. А вот доля компаний, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие 6 месяцев, не изменилась - 44%. Об этом говорит исследование компании HeadHunter, результаты которого попали в распоряжение сайта KP.RU.

Исследование называется «Настроение в HR-сфере: ожидания с октября 2018 по март 2019». В нём также содержится информация, что каждая пятая компания в России (21%) заявила о возможном уменьшении числа сотрудников.

Но вдвое больше (порядка 44%) работодателей думают о найме новых сотрудников в среднесрочной перспективе. Из них 79% увеличивают штат из-за возросшего объёма работы.

- Это говорит об оживлении экономики и ожиданиях, что такая ситуация сохранится в ближайшей перспективе, так как найм новых людей — это долгосрочное решение, которое как правило, не принимается в нестабильных экономических условиях, - отмечают аналитики HeadHunter.

Те же, кто собирается уменьшать число работников, в основном объясняют это «сокращениями и оптимизацией штата» (68%).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп показал, как действительно выглядит граница с Мексикой
Саудовский принц может лишиться престола из-за убийства Хашкаджи
Погода в Москве на 20 ноября 2018 года: небольшой снег и гололедица
В результате стрельбы возле больницы в Чикаго погибли три человека
Немецкие СМИ считают, что русские женщины заслужили называться "сильным полом"
Курс биткоина впервые с октября 2017 года опустился ниже $5 тысяч
Американские сенаторы выступили против избрания россиянина главой Интерпола
Дональд Трамп с супругой торжественно встретили главную рождественскую елку США
Евросоюз решил создать собственную разведшколу
Пентагон пообещал отозвать военных с американо-мексиканской границы
Лондон призвал Россию прекратить задерживать суда в Азовском море
В Бразилии преступник убил 106-летнюю старушку из-за $8
Сводная сестра Меган Маркл пообещала раскрыть все тайны герцогини Сассекской в своей книге
Суд в Москве заочно арестовал сирийских боевиков, причастных к убийству российского летчика Олега Пешкова
В Чикаго неизвестный открыл стрельбу возле госпиталя, один человек убит, двое ранены
Кокорин в СИЗО простудился, у него в камере есть лекарства
Казахстан недоволен тем, что Россия ввела ограничения на транзит курятины из США
Пользователи Европы жалуются на сбой в работе Facebook Messenger
Украинская поэтесса заявила, что Россия «присвоила» советское кино
Минздрав посоветовал россиянам не налегать на колбасу
Рогозин рассказал про судьбу таксы, которую «топили» для опытов
Глава Роскосмоса планирует встречу с Илоном Маском
Под санкции США попал выходец из России
Владимир Путин призвал повысить боевые возможности армии и флота