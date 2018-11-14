Адвокат Вячеслава Цеповяза запустил в Instagram хэштег, призывающий освободить его подзащитного из-под стражи

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-14T19:01:25+03:00

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Адвокат одного из членов банды Сергея Цапка Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов призвал освободить его клиента из-под стражи. Соответствующий пост юрист разместил в своем аккаунте в сети Instagram, сопроводив его хэштегом #zaSlavusKubani.

По мнению Муртазова, Цеповяз стал жертвой «жуликов, аферистов, клубка корысти, наглости, негодяйства и предательства, жертва нечистых на руку журналистов которые отрабатывают заказ». Юрист также отметил, что в отношении его подзащитного была инициирована «масштабная спецоперация по травле».

«Наша цель, привлечь внимание доброй части общественности, к ситуации вокруг Славы. Его обвиняют в страшных преступлениях и устроили гонения. Слава, не обвинялся в убийстве 12 человек в станице Кущевской, и естественно не участвовал в нем. Сам Слава уверен, что подлинной причиной его преследования с большой долей вероятности связана с конфликтом вокруг имущества», — написал Муртазов в своем аккаунте в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены)

«Учитывая весь масштаб гоньбы, беспрецедентного внимание к нему, а также уровень влияния его врагов, мы уверены, что его ждет очень печальная учесть. Сейчас на кону жизнь Славы. Учитывая массированную травлю в СМИ в нарушение презумпции невиновности, огромное количество недостоверной информации, мы намерены доносить правду о Цеповязе Славе, о которой так долго молчали», - добавил адвокат, завершив этими словами свое обращение к пользователям соцсети.

По состоянию на вечер 14 ноября, запись адвоката набрала 65 лайков. Возможность ее комментирования была ограничена Муртазовым, однако СМИ отмечают, что некоторые пользователи оставляли положительные записи под ней.

Фото, вызвавшие большой общественный резонанс, появились в ноябре этого года

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза разгорелся в начале ноября 2018 года. Выложенные в интернет снимки, на которых член одиозной банды, находившийся в момент, запечатленный на фотографиях, в колонии, сидит за столом с крабами и шашлыками, вызвали большой общественный резонанс. Сам Цеповяз в видеообращении, снятом 13 ноября, признал подлинность некоторых снимков, однако заявил, что некоторые фотографии являются монтажом. Также он не прокомментировал фото, на котором он запечатлен с мобильным телефоном (использование подобных гаджетов на территории исправительных учреждений запрещено). Один из адвокатов Цеповяза Роман Боков ранее заявил, что данное фото не является доказательством наличия телефона у его клиента. Представители заключенного считают, что в разжигании интереса к персоне Цеповяза заинтересована его бывшая жена Наталья Стришняя, которая делит с ним имущество в судебном порядке.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), в свою очередь, признала подлинность снимков. По результатам служебной проверки были уволены несколько сотрудников колонии в Амурской области, в которой содержится Цеповяз.