В США признали риск поражения в войне с Россией или Китаем

14 Нояб. 21:21 2018-11-14T21:21:35+03:00

В США признают, что могут проиграть России в случае войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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США может проиграть России и Китаю в случае вооруженного конфликта. К такому выводу пришел вашингтонский Институт мира.

В своем докладе для Конгресса США авторы указали, что Соединенным Штатам необходимо предпринять срочные меры по ликвидации кризиса национальной безопасности.

«Соперники и противники бросают вызов Соединенным Штатам на многих направлениях и во многих сферах. Способность Америки защищать своих союзников, партнеров и свои собственные жизненно важные интересы все больше ставится под сомнение. Если государство не предпримет срочных мер, чтобы исправить эту ситуацию, последствия будут серьезными и долгосрочными», - приводит выдержку из документа газета The Washington Post.

По мнению Института, американское военное преимущество ослабевает. Если ничего не предпринять, США может проиграть Китаю и России в случае вооруженного конфликта.

«Они целенаправленно наращивают военную мощь, чтобы нейтрализовать преимущества США», - заявляют эксперты.

Иститут мира уверен, что в стране наблюдается «кризис национальной безопасности». Угроза поражения США особенно велика, если государству придется принимать участие сразу в двух вооруженных конфликтах.