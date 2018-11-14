В США iPhone X взорвался во время установки обновлений
Мобильный телефон iPhone X взорвался в руках у жителя США. Инцидент произошел во время установки обновлений.
Историей неудачной загрузки новой iOS 12.1 американец поделился в социальных сетях. Пользователь приложил фотографии, на которых видно расплавленный корпус и треснувший экран iPhone X.
Компания Apple уже отреагировала на событие Фото: Twitter Rocky Mohamadali
«iPhone X только что разогрелся и взорвался в процессе обновления до 12,1 IOS. Что тут происходит???», - написал молодой человек на своей странице в Twitter.
На ситуацию быстро отреагировала техническая поддержка компании Apple. В комментариях пользователя попросили прислать на почту все подробности произошедшего. Компания назвала такое поведение iPhone X неожиданным.