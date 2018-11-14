Турция: необходимо международное расследование убийства Хашкаджи

14 Нояб. 22:36 2018-11-14T22:36:41+03:00

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости международного расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Весь мир говорит о том, что Турция проводит прозрачное расследование дела об убийстве Хашкаджи. Это говорят даже те страны, которые нас не любят. Сначала мы сформировали рабочую группу с Саудовской Аравией. Мы заявили о том, что на тот момент мы не видели необходимости обращаться в международный суд», - приводит ТАСС слова министра.

По словам Чавушоглу, Турция уже предоставила все улики и готова добиваться истины.

Отметим, что ранее турецкий президент Тайип Эрдоган уже предоставил иностранным спецслужбам аудиозапись убийства Хашкаджи. Файл был передан США, Канаде, Франции, Германии и Великобритании.

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти и СМИ сразу заговорили об убийстве саудовца, поскольку он был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана.