Эрдоган предоставил иностранным спецслужбам шокирующую аудиозапись убийства Хашкаджи

13 Нояб. 10:13 2018-11-13T10:14:20+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудник разведывательной службы Саудовской Аравии шокировала аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом глава страны рассказала в интервью турецким СМИ по возвращению из Париже.

Эрдоган также отметил, что запись прослушали спецслужбы других стран.

«Мы предоставили аудиозапись всем тем, кто попросил, наша разведывательная организация не пытается скрыть что-либо. Кроме Саудовской Аравии, запись также прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Офицер саудовской разведки был в шоке от того, что он на ней услышал», - цитирует заявление президента газета Hurriyet.

По словам турецкого лидера, сотрудник саудовской разведслужбы уверен, что «у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек».

Кроме того, Эрдоган заявил, что «наследный принц [Мухаммед бен Сальман] пообещал сделать все возможное, чтобы раскрыть данное преступление».

Ранее в СМИ были опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя время следствие обнаружило, что журналист был убит. Причем, по некоторым данным, последние минуты жизни Хашкаджи были записаны на его часы Apple Watch.