2018-11-15T14:24:38+03:00
Общество

Андреевскую церковь в Киеве забросали «коктейлями Молотова»

Украинская полиция устанавливает личности злоумышленников, которые пытались поджечь храм
Алена Басавина
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В Киеве неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь Фото: Национальная полиция УкраиныВ Киеве неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь Фото: Национальная полиция Украины
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Неизвестные в Киеве забросали «коктейлями Молотова» Андреевскую церковь. В результате происшествия никто не пострадал, возгорания не произошло.

Как сообщает Национальная полиция Украины, инцидент произошел днем 15 ноября. В правоохранительные органы обратился охранник Андреевской церкви. Мужчина сообщил, что двое неизвестных бросили ко входной двери две стеклянные бутылки.

Рядом с храмом нашли рюкзак поджигателей

Рядом с храмом нашли рюкзак поджигателей

Охрана попыталась задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись. Позже неподалеку от храма был найден рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

«В настоящий момент проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников», - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Известно, что уже возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное уничтожение имущества и нарушение равноправия граждан в зависимости от их рассовой национальной принадлежности и религиозных убеждений. Хулиганам грозит до 10 лет лишения свободы.

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