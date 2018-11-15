Премьер Великобритании исключила проведение второго референдума по Brexit

15 Нояб. 14:57 2018-11-15T14:57:44+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решительно исключила проведение повторного референдума по Brexit.

В четверг депутат Анна Собри в ходе выступления в парламенте заявила, что на данный момент Великобритания стоит перед труднейшим выбором. Она отметила соглашение с ЕС, которое якобы не отвечает интересам Британии и не пользуется поддержкой большинства депутатов, и катастрофу выхода из ЕС без соглашения.

Собри заявила, что ЕС - лучшие условия для Великобритании. «Могу ли я попросить премьера хотя бы не исключать возможности предоставления народу возможности высказаться?», — сказала депутат.

«Я вынуждена разочаровать свою уважаемую коллегу. Долг парламентариев – выполнить волю народа, выраженную на референдуме, проведение которого они подавляющим большинством поддержали. Поэтому Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года", — ответила Мэй.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 25 ноября в Брюсселе пройдет экстренный саммит Евросоюза, посвященный выходу Великобритании из состава сообщества.

Напомним, в этот четверг британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку из-за несогласия со сделкой выхода Великобритании из ЕС.