15 Нояб. 16:14 2018-11-15T16:14:46+03:00

Семья из Южного Судана продала 17-летнюю дочь через Facebook за 500 коров и 3 автомобиля Фото: REUTERS

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Многодетная семья из Южного Судана продала свою 17-летнюю дочь через Facebook на аукционе.

За девушку на торгах «боролись» сразу шесть мужчин. В итоге родители продали дочь бизнесмену за 500 коров и три автомобиля.

Спустя некоторое время девушку заставили выйти замуж за мужчину. К слову, в аукционе принимал участие и Дэвид Майом Риак, заместитель одного из губернаторов одного из штатов. Но мужчина предложил за девушку только 250 коров.

- Я очень хорошо знаю эту семью, потому что раньше мы были соседями. Я пообещал жениться на ней, когда она была ещё маленькой,- печально подчеркивает Дэвид.

Победителем стал местный предприниматель Кок Алат. У мужчин уже есть девять жен.

Новость о бракосочетании и о том, как жених познакомился со своей невестой быстро облетела весь интернет. На семью девушки обрушились гневные комментарии пользователей и правозащитников со всего мира.

- Это рабовладельческие рынки, но только с учётом развития технологий. То, что в наши дни можно через соцсети продать девушку, чтобы выдать её замуж, невероятно. Она всё ещё является ребёнком, а с ней обращаются как с вещью! – возмущаются правозащитники.

Вскоре после появления гневных комментариев в интернете, информация об аукционе и самой семье из Южного Судана была удалена, сообщает издание The Sun.