Семья из Южного Судана продала 17-летнюю дочь через Facebook за 500 коров и 3 автомобиля
Многодетная семья из Южного Судана продала свою 17-летнюю дочь через Facebook на аукционе.
За девушку на торгах «боролись» сразу шесть мужчин. В итоге родители продали дочь бизнесмену за 500 коров и три автомобиля.
Спустя некоторое время девушку заставили выйти замуж за мужчину. К слову, в аукционе принимал участие и Дэвид Майом Риак, заместитель одного из губернаторов одного из штатов. Но мужчина предложил за девушку только 250 коров.
- Я очень хорошо знаю эту семью, потому что раньше мы были соседями. Я пообещал жениться на ней, когда она была ещё маленькой,- печально подчеркивает Дэвид.
Победителем стал местный предприниматель Кок Алат. У мужчин уже есть девять жен.
Новость о бракосочетании и о том, как жених познакомился со своей невестой быстро облетела весь интернет. На семью девушки обрушились гневные комментарии пользователей и правозащитников со всего мира.
- Это рабовладельческие рынки, но только с учётом развития технологий. То, что в наши дни можно через соцсети продать девушку, чтобы выдать её замуж, невероятно. Она всё ещё является ребёнком, а с ней обращаются как с вещью! – возмущаются правозащитники.
Вскоре после появления гневных комментариев в интернете, информация об аукционе и самой семье из Южного Судана была удалена, сообщает издание The Sun.