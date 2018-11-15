Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться телефонами Apple из-за конфликта

15 Нояб. 17:17 2018-11-15T17:17:08+03:00

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Личная ссора между Марком Цукербергом и главой Apple Тимом Куком стала поводом для запрета «яблочной» продукции в компании Facebook.

Основатель социальной сети заставил своих топ-менеджеров отказаться от продукции Apple, сообщает The New York Times.

Теперь в офисе Facebook самым массовым стал смартфон на базе Android.

Причиной столь непопулярных мер стали высказывания Кука о работе социальной сети.

Глава Apple заявил, что с безопасностью у Facebook большие проблемы, а работники безответственно подходят к своим обязанностям, только бы получить прибыль.

Эти заявления были встречены Цукербергом критично, сообщает Пятый канал.

Ранее Марк Цукерберг скупил все особняки вокруг своего дома. Теерь миллиардер живет без соседей.