2018-11-15T17:17:08+03:00
Общество

Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться телефонами Apple из-за конфликта

Глава Facebook поссорился с главой «яблочной» корпорации
Ася РОМАНЧУК
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Марк Цукерберг запретил сотрудникам использовать смартфоны AppleМарк Цукерберг запретил сотрудникам использовать смартфоны AppleФото: REUTERS
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Личная ссора между Марком Цукербергом и главой Apple Тимом Куком стала поводом для запрета «яблочной» продукции в компании Facebook.

Основатель социальной сети заставил своих топ-менеджеров отказаться от продукции Apple, сообщает The New York Times.

Теперь в офисе Facebook самым массовым стал смартфон на базе Android.

Причиной столь непопулярных мер стали высказывания Кука о работе социальной сети.

Глава Apple заявил, что с безопасностью у Facebook большие проблемы, а работники безответственно подходят к своим обязанностям, только бы получить прибыль.

Эти заявления были встречены Цукербергом критично, сообщает Пятый канал.

Ранее Марк Цукерберг скупил все особняки вокруг своего дома. Теерь миллиардер живет без соседей.

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