Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться телефонами Apple из-за конфликта
Личная ссора между Марком Цукербергом и главой Apple Тимом Куком стала поводом для запрета «яблочной» продукции в компании Facebook.
Основатель социальной сети заставил своих топ-менеджеров отказаться от продукции Apple, сообщает The New York Times.
Теперь в офисе Facebook самым массовым стал смартфон на базе Android.
Причиной столь непопулярных мер стали высказывания Кука о работе социальной сети.
Глава Apple заявил, что с безопасностью у Facebook большие проблемы, а работники безответственно подходят к своим обязанностям, только бы получить прибыль.
Эти заявления были встречены Цукербергом критично, сообщает Пятый канал.
Ранее Марк Цукерберг скупил все особняки вокруг своего дома. Теерь миллиардер живет без соседей.