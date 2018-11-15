На Украине за посещение Крыма задержали 15 судов

15 Нояб. 19:19 2018-11-15T21:25:14+03:00

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Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пограничную службу.

«В целом задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестованы, по другой части продолжаются соответствующие судебные разбирательства», - сообщили пограничники.

Пока неизвестно, какие именно суда задержаны и сколько из них принадлежат России.

Напомним, что в марте 2018 года в Азовском море было задержано рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из 10 россиян. Капитану Владимиро Горбенко было предъявлено обвинение в нарушении порядка выезда на временно оккупированную территорию Украины.

Экипаж удерживали больше полугода, после чего граждан России удалось обменять на украинских моряков. Капитан на данный момент еще находится на территории Украины.