На Украине за посещение Крыма задержали 15 судов
Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пограничную службу.
«В целом задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестованы, по другой части продолжаются соответствующие судебные разбирательства», - сообщили пограничники.
Пока неизвестно, какие именно суда задержаны и сколько из них принадлежат России.
Напомним, что в марте 2018 года в Азовском море было задержано рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из 10 россиян. Капитану Владимиро Горбенко было предъявлено обвинение в нарушении порядка выезда на временно оккупированную территорию Украины.
Экипаж удерживали больше полугода, после чего граждан России удалось обменять на украинских моряков. Капитан на данный момент еще находится на территории Украины.
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