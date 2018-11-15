Под санкции США попали 17 подданных Саудовской Аравии

15 Нояб. 19:30 2018-11-15T19:30:17+03:00

Ограничительные меры были введены из-за расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи

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Соединенные Штаты ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Как сообщает ТАСС, официальных объяснений по поводу вводимых ограничений пока не поступало. Однако возможной причиной такого решения стало расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Отметим, что накануне генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для виновных. В рамках расследования были выдвинуты обвинения в отношении 11 человек.

Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя время следствие обнаружило, что журналист был убит. Последние минуты жизни Хашкаджи были записаны на его часы Apple Watch.

В дальнейшем запись с деталями убийства обозревателя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил для прослушки другим странам.