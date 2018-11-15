Станислав Черчесов досрочно получил престижную премию Arctic Awards
Станислав Черчесов стал лауреатом престижной Международной премии Arctic Awards. Награду он получил до официальной церемонии.
Черчесов признан лучшим в специальной номинации: «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».
Церемония вручения прошла в Доме футбола в Москве. Передавал награду лично президент Arctic World Club Сергей Егоров.
Кстати, приняв в руки награду Черчесов отметил, что это не совсем справедливо, так как это заслуга всей команды.
- Удачное выступление национальной сборной на чемпионате мира позволило изменить отношение общества к футболу. И мы обязательно продолжим двигаться в этом направлении, — цитирует слова тренера ФАН.
Официальная церемония награждения пройдет 1 декабря. Но так как в этот момент Станислав Черчесов будет в Дублине на жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2020, то оргкомитет решил провести награждение заранее.
Премия Arctic Awards была учреждена в 2015 году. Инициаторами стали Arctic World Club и Ассоциацией полярников. По традиции, премия вручается в девяти различных номинациях.
Чемпионат мира, за который наградили Станислава Черчесова, прошел в России летом 2018 года. Игры посетили несколько миллионов иностранных болельщиков. Российская сборная показала отличный результат, впервые наши футболисты вышли в ¼ финала.