Станислав Черчесов досрочно получил престижную премию Arctic Awards

15 Нояб. 19:45 2018-11-15T19:46:23+03:00

Черчесову досрочно вручили международную премию Arctic Awards за вклад в развитие футбола Пресс-служба премии Arctic Awards/

Заслуги главного тренера России по футболу были оценены после чемпионата мира, который прошел в России в 2018 году

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Станислав Черчесов стал лауреатом престижной Международной премии Arctic Awards. Награду он получил до официальной церемонии.

Черчесов признан лучшим в специальной номинации: «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

Церемония вручения прошла в Доме футбола в Москве. Передавал награду лично президент Arctic World Club Сергей Егоров.

Кстати, приняв в руки награду Черчесов отметил, что это не совсем справедливо, так как это заслуга всей команды.

- Удачное выступление национальной сборной на чемпионате мира позволило изменить отношение общества к футболу. И мы обязательно продолжим двигаться в этом направлении, — цитирует слова тренера ФАН.

Официальная церемония награждения пройдет 1 декабря. Но так как в этот момент Станислав Черчесов будет в Дублине на жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2020, то оргкомитет решил провести награждение заранее.

Премия Arctic Awards была учреждена в 2015 году. Инициаторами стали Arctic World Club и Ассоциацией полярников. По традиции, премия вручается в девяти различных номинациях.

Чемпионат мира, за который наградили Станислава Черчесова, прошел в России летом 2018 года. Игры посетили несколько миллионов иностранных болельщиков. Российская сборная показала отличный результат, впервые наши футболисты вышли в ¼ финала.