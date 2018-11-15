2018-11-15T23:07:30+03:00
Политика

США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма

Представитель Соединенных Штатов заявила, что документ предлагает «наказывать за свободу слова»
Алена Басавина
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Украина и США не поддержали резолюцию против героизации нацизмаУкраина и США не поддержали резолюцию против героизации нацизмаФото: REUTERS
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В четверг, 15 ноября, третий комитет генеральной ассамблеи ООН принял проект резолюции против героизации нацизма, представленный группой стран. В поддержку проекта выступили 130 стран, против документа были только два государства — США и Украина. Воздержалась 51 страна.

Отметим, что авторами проекта выступили больше тридцати государств, среди которых, в частности, Россия, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Китай, Пакистан, Сирия, Узбекистан, Центральноафриканская республика и другие.

Во время своего выступления представитель США Келли Экельс-Кюри заявила, что нацизм — это главный враг и американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним. Однако резолюция является «политической конверсией» и предлагает «Наказывать за свободу слова».

Представитель Украины практически повторил сказанное американской коллегой. По его словам, авторы резолюции манипулируют историческими фактами.

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