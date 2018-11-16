2018-11-16T01:43:33+03:00
Общество

Адвокат Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление своего клиента

По словам защитника, следователь при допросе назвал футболиста «неприличным и оскорбительным словом» [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Александр Кокорин в судеАлександр Кокорин в судеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Адвокат футболиста Александра Кокорина пообещала заявить отвод следователю по его уголовному делу за оскорбление своего подзащитного. Об этом Татьяна Стукалова сообщила в Instagram после того, как посетила скандально известного арестанта в СИЗО.

Она уточнила, что посещение Кокорина в следственном изоляторе «было вызвано проведением следственных действий, рассказать о которых я не имею возможности по причине данной мною подписки о неразглашении обстоятельств дела». Отмети в, что эта подписка незаконна, так как «это дело даже по мнению прокурора носит публичный характер», адвокат продолжила.

«Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это», - сообщила юрист.

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Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом
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Стукалова отметила, что заявление ее подзащитного до сих пор не рассмотрено, и пообещала на следующей неделе официально заявить отвод следователю, «поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру», а также его руководителю «за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Кокорин вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым и младшим братом Кириллом 11 октября был арестован по делу о двух драках в Москве.

Между тем, гражданская жена форварда питерского «Зенита» — Дарья Валитова, которая лежала в больнице с ребенком, когда ее возлюбленный отправился в Москву гулять с защитником «Краснодара» Павлом Мамаевым — уверяет, что Саша «мухи не обидит», просто у него сейчас тяжелый период в жизни, «накопилось».

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