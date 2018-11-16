Погода в Москве на 16 ноября 2018 года: без осадков и ветра

16 Нояб. 07:41 2018-11-16T07:41:53+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 16 ноября 2018 года

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Погода в Москве на 16 ноября 2018 года будет переменно облачной и бесснежной. Такой прогноз сделали синоптики Гидрометцентра России.

На сайте организации сообщается, что в эту пятницу температура воздуха в столице будет находиться в пределах -1..1 градуса. При этом никаких осадков в виде снега или дождя не ожидается. Ветер также будет достаточно слабым.

Что касается атмосферного давления, то оно по-прежнему остается несколько повышенным - 769 миллиметров ртутного столба.

Снег придет в Москву уже в эту субботу, правда изначально он будет смешан с дождем. А вот в воскресенье столбики термометров еще немного опустятся, и осадки начнут представлять собой белые хлопья.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этой снег окажется мокрым и при плюсовой температуре быстро растает .