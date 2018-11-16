Трамп встретится с пострадавшими от лесных пожаров в Калифорнии

16 Нояб. 08:22 2018-11-16T08:22:00+03:00

В результате пожаров погибли уже не менее 59 человек Фото: REUTERS

Президент США отправится на территорию пылающего штата в эту субботу, 17 ноября

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с многочисленными пострадавшими в результате лесных пожаров в Калифорнии. Ожидается, что глава государства посетит территорию охваченного огнем штата в эту субботу, 17 ноября. Такое заявление сделали в пресс-службе Белого дома.

"Президент Трамп отправится в Калифорнию в субботу, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими в результате лесных пожаров", — передает NBC со ссылкой на администрацию лидера страны.

Напомним, что в настоящий момент в Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Уже сейчас известно о по меньшей мере 59 погибших в результате разрушительного пожара. Судьба порядка 130 человек остается неизвестной. Между тем, на севере штата продолжает бушевать пламя. Сотни пожарных роют траншеи, чтобы хоть как-то затормозить распространение огня.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп уже выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.