2018-11-15T09:07:51+03:00
Происшествия

Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 59

Еще около 130 человек считаются пропавшими без вести, об их судьбе пока ничего не известно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Тела жертв пожара в Калифорнии ищут с помощью специально обученных собакТела жертв пожара в Калифорнии ищут с помощью специально обученных собакФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за масштабного пожара в Калифорнии погибли как минимум 59 человек, судьба еще около 130 пока неизвестна, они считаются пропавшими без вести.

Такие данные привел на пресс-конференции в четверг, 15 ноября, шериф округа Бьютт Кори Хони. Он также сообщил, что на помощь местным спасателям в Калифорнию накануне приехали прибыли 287 поисковиков, которые будут помогать искать тела погибших людей. Всего же в поисковой операции участвуют 461 человек и 22 специально обученные собаки.

В округ, пострадавший от самого страшного и разрушительного в истории штата пожара «Кэмп» (Camp), доставили систему быстрой идентификации по ДНК. Пока удалось опознать тела 47 жертв.

Между тем, на севере штата продолжает бушевать пламя, сотни пожарных копают траншеи, чтобы остановить огонь, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пожал в округе Бьютт вспыхнул утром 8 ноября, из-за сильного ветра и сухой погоды пламя стало очень быстро распространяться.

Во вторник, 13 ноября, президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим стихийного бедствия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии
С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС
В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах
Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49
Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО
Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии
КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ
Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде
Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов