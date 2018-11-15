Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 59

15 Нояб. 09:07 2018-11-15T09:07:51+03:00

Еще около 130 человек считаются пропавшими без вести, об их судьбе пока ничего не известно

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Из-за масштабного пожара в Калифорнии погибли как минимум 59 человек, судьба еще около 130 пока неизвестна, они считаются пропавшими без вести.

Такие данные привел на пресс-конференции в четверг, 15 ноября, шериф округа Бьютт Кори Хони. Он также сообщил, что на помощь местным спасателям в Калифорнию накануне приехали прибыли 287 поисковиков, которые будут помогать искать тела погибших людей. Всего же в поисковой операции участвуют 461 человек и 22 специально обученные собаки.

В округ, пострадавший от самого страшного и разрушительного в истории штата пожара «Кэмп» (Camp), доставили систему быстрой идентификации по ДНК. Пока удалось опознать тела 47 жертв.

Между тем, на севере штата продолжает бушевать пламя, сотни пожарных копают траншеи, чтобы остановить огонь, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пожал в округе Бьютт вспыхнул утром 8 ноября, из-за сильного ветра и сухой погоды пламя стало очень быстро распространяться.

Во вторник, 13 ноября, президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим стихийного бедствия.