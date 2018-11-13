Президент США объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия

13 Нояб. 12:21 2018-11-13T12:21:48+03:00

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Президент США Дональд Трамп объявил штате Калифорния режим стихийного бедствия в связи с масштабными лесными пожарами, жертвами которого стали 30 человек. Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

«Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния. Делаем всё, чтобы быстро реагировать на последствия пожаров и не допустить новых. Я с вами», — написал президент.

Кроме того, Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что в калифорнийском штате действует режим ЧС с 10 ноября из-за самых разрушительных в истории пожаров.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии вспыхнули утром 8 ноября в округе Бютт, их площадь продолжает увеличиваться. В результате происшествия более 200 тысяч человек остались без домов. Число погибших превысило 30 человек.