2018-11-16T09:07:08+03:00
Политика

Защита Бутиной обратилась в суд с просьбой снять с россиянки обвинения

Адвокаты считают, что формулировка заключения слишком широкая и нарушает конституционные нормы в отношении девушки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанная в США россиянка Мария БутинаЗадержанная в США россиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной обратились в суд столичного округа Колумбия с требованием снять с их подзащитной все обвинения или хотя бы часть. Соответствующее ходатайство было размещено в четверг, 15 ноября, в электронной базе данных учреждения.

В документе договорится о том, что формулировка обвинительного заключения в отношении Марии "слишком широкая и нарушает конституционные нормы". Более того, адвокаты уверяют, что россиянка не совершала инкриминируемых ей преступлений. В связи с этим юристы просят снять все пункты обвинения или хотя бы один из них. При этом прокуратура может сама выбрать, от какой части заключения отказаться, передает ТАСС.

Напомним, что Мария Бутина была арестована в середине июля 2018 года по подозрению в шпионаже. На данный момент девушка находится в тюрьме, поскольку суд отказался отпускать ее под домашний арест.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас родные и близкие нашей соотечественницы тратят все имеющиеся средства на обеспечение ее защиты. Денег на то, чтобы навещать Марию у них не остается.

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