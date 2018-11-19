Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Роем Джонсом

19 Нояб. 18:41 2018-11-19T18:42:44+03:00

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле, победив Эла Яквинту, а в октябре досрочно выиграл у Конора Макгрегора и защитил титул Фото: REUTERS

50-летняя легенда бокса получила категорический отказ от российского спортсмена в ответ на предложение выйти на ринг

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Рой Джонс заявлял, что готов тряхнуть стариной и выйти на ринг против Хабиба за внушительное денежное вознаграждение, но получил прямой отказ от спортсмена во время онлайн-беседы.

«Орёл» рассматривает только Коннора Макгрегора и Флойда Мейвезера в качестве соперников в легком весе, несмотря на то, что президент UFC Дана Уайт категорически против этого и настаивает на том, чтобы Флойд выходил драться с дагестанцем по правилам ММА.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап также порассуждал на тему возможных соперников спортсмена в легком весе.

«Поединок с Фергюсоном интересен со спортивной точки зрения, так как этот боец по праву занимает свое место… <…> Порье? Он пребывает в хорошей психологической и физической форме, проводит зрелищные поединки, за которыми интересно наблюдать.. <…> Кевин Ли — боец на 1–2 раунда, его схватка с Фергюсоном показала это», - отметил отец российского бойца.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле, победив Эла Яквинту, а в октябре досрочно выиграл у Конора Макгрегора и защитил титул.