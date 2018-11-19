Браудер обжалует решение о возбуждении уголовного дела

19 Нояб. 14:57 2018-11-19T14:58:41+03:00

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Сторона защиты основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера планирует обжаловать решение о возбуждении уголовного дела. Об этом заявил ТАСС адвокат Александр Антипов.

«В данной ситуации уголовное дело начато с грубейшего нарушения прав, я сомневаюсь его в законности и объективности. Буду обжаловать эти действия и в суде, и в вышестоящих органах», - завил Антипов.

По его словам, еще два месяца назад в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет были направлены адвокатские запросы. Ведомства подтвердили, что Браудер «не является ни участником, ни фигурантом каких-либо новых уголовных дел».

Адвокат отмечает, что информация о новом уголовном расследовании стала неожиданностью. По закону, такие данные сначала должны были предоставить обвиняемому и его адвокатам. «Нас лишили возможности защищаться», - сказал Антипов.

Напомним, что накануне Генпрокуратура РФ начала новое уголовное расследование в отношении основателя фонда Hermitage Capital. Бизнесмена обвинили в создании организованной преступной группировки.

В ведомстве указали, что в ходе расследования удалось установить компании в Кипре, Латвии и Швейцарии, которые в интересах финансиста обналичивали деньги.