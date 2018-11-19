Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой

19 Нояб. 16:03 2018-11-19T16:04:49+03:00

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Найденная накануне в Румынии картина Пабло Пикассо «Голова Арлекина» оказалась подделкой. Об этом сообщает агенство Mediafax.

Накануне экспонат обнаружила писательница Мира Фетику и журналист Франк Вестерман в лесу уезда Тулча. Они тут же сообщили о находке посольству Нидерландов в Бухаресте, а дипломаты обратились за помощью к румынским властям. Неизвестные прислали Фетику на электронную почту письмо о точном месторасположении раритета. Правоохранительные органы начали расследование по делу.

Полотно было выкрадено из Нидерландского музея «Кюнстхал» (Kunsthal) в ноябре 2012 года, его стоимость оценили в 800 тысяч евро.

В результате экспертиз выяснилось, что найденная картина - фальшивая. Узнав об этом, Фетишу заявила, что разочарована и намерена написать новую книгу о произведении Пикассо.

«Мне написали в сообщении, что я стала частью арт-проекта, который призван продвигать Пикассо, а картина, которую я нашла, была создана главным европейским фальсификатором. Я разочарована, с самого начала понимала, что это может быть неправдой, шуткой, но я чувствовала, что обязана приехать в Румынию и проверить», — рассказала Фетику.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сотрудники полиции завели уголовное дело по пропаже картины Пабло Пикассо «Голова Арлекина» и начали разыскивать преступников, которые могли перевезти полотно в Румынию.