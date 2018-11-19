В России предложили оплачивать покупки с помощью номера телефона

19 Нояб. 16:19 2018-11-19T16:20:53+03:00

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Ассоциация «Финтех» начала разработку технологии, которая позволит оплачивать товары и услуги при помощи номера мобильного телефона. Об этом сообщил управляющий директор группы компаний Татьяна Жаркова.

«На следующих этапах развития системы появится возможность использования платежных инструментов системы быстрых платежей не только в мобильных банках, но и в других популярных приложениях, в том числе и мессенджерах», - рассказала Жаркова изданию РИА «Новости».

Известно, что новая технология позволит быстро переводить деньги по упрощенной форме. Вскоре систему начнут тестировать в пилотном режиме.

Оператором системы быстрых платежей выступит Банк России. Финансовые операции будут проходить черех компанию «Национальная система платежных карт».

Отметим, что банки-участники пилотного проекта будут платить только потранзакционную фиксированную комиссию. Вводить межбанковские комиссии и платы за вступление в платежную систему не будут. Стоимость услуг должна не превышать шести рублей за операцию.