Строительство морской части «Турецкого потока» завершено

19 Нояб. 16:36 2018-11-19T16:38:17+03:00

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Компания «Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». На церемонию открытия участка прибыли президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Команду начать эксплуатацию объекта в ходе официальной церемонии дал Владимир Путин. После этого глава «Газпрома» Алексей Миллер» распорядился спустить газопровод в воду.

Во время мероприятия Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера за «мужество и политическую волю» в реализации проекта. Он заявил, что без подобных качеств «в условиях растущей конкуренции подобные проекты не реализуются». В ответ Эрдоган назвал «Турецкий поток» историческим.

Отметим, что строительство морской части газопровода было начато в мае 2017 года. Проект был предназначен для поставок голубого топлива Турции и Южной и Юго-Восточной Европе.