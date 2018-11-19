Дмитрий Медведев подписал постановление о размере пособий по безработице

19 Нояб. 16:46 2018-11-19T16:46:52+03:00

Минимальная величина пособия в 2019 году увеличится почти в два раза

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Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособий по безработице в России на следующий год.

Согласно этому документу, минимальный размер пособия по безработице в 2019 году для россиян, признанных безработными (за исключением людей предпенсионного возраста) составит 1500 рублей. Это почти в два раза больше, чем величина пособия на сегодняшний день - 850 рублей. Максимальный размер пособия по безработице составит 8000 рублей. Это на три тысячи больше, чем максимальная величина пособия на сегодняшний день.

Для россиян предпенсионного возраста минимальная величина пособия увеличится до 1500 рублей, а максимальная до 11280 рублей.

Постановление, подписанное Медведевым, вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума одобрила проект о ежегодном повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 2019 года минимальная размер зарплаты будет составлять 11280 рублей.