2018-11-19T17:17:29+03:00
Политика

Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе, если его главой станет россиянин

Угрозы озвучил глава МВД незалежной Арсен Аваков
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments86
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украина пригрозила приостановить членство в Международной организации уголовной полиции (International Criminal Police Organization, Интерпол), если на пост ее главы вступит российский кандидат Александр Прокопчук. Такое заявление сделал в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО», - написал украинский политик в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, накануне Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Он безосновательно обвинил Россию в «использовании возможностей Международной организации уголовной полиции для политического преследования».

Также МИД Украины сообщил, что делегация страны принимает участие в 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае, на которой «проводит десятки встреч на самом высоком уровне» для предотвращения избрания Прокопчука.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24