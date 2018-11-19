Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе, если его главой станет россиянин

19 Нояб. 17:16 2018-11-19T17:17:29+03:00

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Украина пригрозила приостановить членство в Международной организации уголовной полиции (International Criminal Police Organization, Интерпол), если на пост ее главы вступит российский кандидат Александр Прокопчук. Такое заявление сделал в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО», - написал украинский политик в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, накануне Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Он безосновательно обвинил Россию в «использовании возможностей Международной организации уголовной полиции для политического преследования».

Также МИД Украины сообщил, что делегация страны принимает участие в 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае, на которой «проводит десятки встреч на самом высоком уровне» для предотвращения избрания Прокопчука.