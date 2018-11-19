Главы МИД ЕС рассмотрят расширение черного списка по Ирану

19 Нояб. 18:11 2018-11-19T18:11:55+03:00

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Министры иностранных дел 28 стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о расширении санкционного списка по Ирану из-за якобы планировавшихся спецслужбами Тегерана покушений на территории Дании.

Министры высказались за рассмотрение расширения черного списка против Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на европейского источника в структурах ЕС.

Однако, дипломат не уточнил, когда будет принято решение и сколько человек могут быть внесены в черный список.

Напомним, 30 октября Дания отозвала своего посла в Тегеране для консультаций из-за «неприемлемого поведения» иранских спецслужб, якобы готовивших покушение на территории королевства. Об этом сообщил МИД Даниии Андерс Самуэльсен.

Тот факт, что Иран отрицает подготовку покушения, не отменяет ответственности исламской республики, заявил министр. Он отметил, что Иран «демонстрирует совершенно неприемлемое поведение».

В начале ноября вступила в силу вторая часть санкций США против Ирана. В связи с этим возобновилось действие ограничительных мер, которые действовали до ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами - Соединенными Штатами, Великобританией, РФ, КНР, Францией и ФРГ.