Дания отзывает посла в Тегеране из-за «неприемлемого поведения» иранских спецслужб

30 Окт. 22:21 2018-10-30T22:22:02+03:00

В Копенгагене уверены, что осмелились на «сильный и необычный» дипломатический шаг

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Дания отзывает своего посла в Тегеране для консультаций и-за «неприемлемого поведения» иранских спецслужб, якобы готовивших покушение на территории королевства.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Даниии Андерс Самуэльсен, комментируя на пресс-конференции информацию о предполагаемом нападении.

«Это очень сильный и довольно необычный дипломатический шаг. Важно, что мы делаем его сегодня», - подчеркнул Самуэльсен.

По словам министра, тот факт, что Иран отрицает подготовку покушения, не отменяет ответственности исламской республики.

«Иран демонстрирует совершенно неприемлемое поведение, и это поведение, на которое мы должны обратить внимание», - добавил Самуэльсен.

Глава МИД Дании отметил, что в связи с инцидентом королевство будет добиваться от ЕС введения санкций в отношении Ирана.

Ранее во вторник датская Служба разведки и безопасности обвинила спецслужбы исламской республики в подготовке убийства лидера отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA), скрывающегося в Дании. ASMLA выступает за создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан и признана Тегераном террористической.

В рамках этого дела в шведском Гётеборге был задержан гражданин Норвегии иранского происхождения. В свою очередь МИД Ирана отвергает все обвинения в подготовке покушения.

Отметим, что до сих пор европейские власти довольно прохладно относились к санкционным инициативам заокеанских партнеров в отношении Ирана. Однако появление обоснованных обвинений в незаконной деятельности на территории ЕС может серьезно осложнить партнерство между Брюсселем и Тегераном.