Дания отзывает посла в Тегеране из-за «неприемлемого поведения» иранских спецслужб
Дания отзывает своего посла в Тегеране для консультаций и-за «неприемлемого поведения» иранских спецслужб, якобы готовивших покушение на территории королевства.
С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Даниии Андерс Самуэльсен, комментируя на пресс-конференции информацию о предполагаемом нападении.
«Это очень сильный и довольно необычный дипломатический шаг. Важно, что мы делаем его сегодня», - подчеркнул Самуэльсен.
По словам министра, тот факт, что Иран отрицает подготовку покушения, не отменяет ответственности исламской республики.
«Иран демонстрирует совершенно неприемлемое поведение, и это поведение, на которое мы должны обратить внимание», - добавил Самуэльсен.
Глава МИД Дании отметил, что в связи с инцидентом королевство будет добиваться от ЕС введения санкций в отношении Ирана.
Ранее во вторник датская Служба разведки и безопасности обвинила спецслужбы исламской республики в подготовке убийства лидера отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA), скрывающегося в Дании. ASMLA выступает за создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан и признана Тегераном террористической.
В рамках этого дела в шведском Гётеборге был задержан гражданин Норвегии иранского происхождения. В свою очередь МИД Ирана отвергает все обвинения в подготовке покушения.
Отметим, что до сих пор европейские власти довольно прохладно относились к санкционным инициативам заокеанских партнеров в отношении Ирана. Однако появление обоснованных обвинений в незаконной деятельности на территории ЕС может серьезно осложнить партнерство между Брюсселем и Тегераном.