США предложили украинским ВМС списанные фрегаты

19 Нояб. 18:47 2018-11-19T18:48:57+03:00

По словам Воронченко, ежегодная стоимость эксплуатации одного такого судна будет составлять 25 миллионов долларов США. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Последний фрегат типа Oliver Hazard Perry был выведен из состава американского флота в 2015 году

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Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что США предложили украинскому флоту два фрегата типа Oliver Hazard Perry. Отмечается, что оба корабля были выведены из состава американского флота в период с 2013 по 2015 год.

Как сообщает «Пятый канал», представители ВМС Украины прорабатывают вопрос принятия на вооружение американских фрегатов. По словам Воронченко, ежегодная стоимость эксплуатации одного такого судна будет составлять 25 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что в рядах украинского флота уже есть два американских корабля. Патрульные катера типа Island, ранее состоявшие на вооружении Береговой охраны США, пополнили ряды ВМС Украины в сентябре этого года.

Несмотря на то, что фрегаты типа Oliver Hazard Perry были сняты с вооружения ВМС США, они все еще находятся в эксплуатации. В число флотов, где сейчас используются эти корабли, входят военно-морские силы Турции, Австралии, Польши и Египта.