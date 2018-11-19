Москвичей предупредили о сильном ветре

19 Нояб. 19:15 2018-11-19T19:16:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие дни москвичей ждет сильный ветер. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, порывы до 15 м/с ожидаются в столице в середине недели, 21 и 22 ноября.

Дневная температура в эти дни будет держаться на отметке в плюс 1 градус. Ночью столбик термометра опустится до минус 4 - минус 7 градусов.

Погода будет облачной, местами пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

«За право определять погоду в столичном регионе в течение недели будут "спорить" западный антициклон и семейство циклонов, которое расположится на севере и востоке региона. Совместными усилиями они обеспечат преобладание облачной погоды, местами выпадение небольшого снега, северо-западные ветры и колебание атмосферного давление в пределах выше нормы. Средняя суточная температура будет близка к норме. Местами образуется гололедица», - сообщает метеобюро.