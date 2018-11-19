Курс биткоина рухнул до годового минимума

19 Нояб. 20:22 2018-11-19T20:23:46+03:00

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Рыночная стоимость биткоина упала до своего годового минимума и составляет около $5.3 тысяч, такой же низкой в последний раз она была более года назад.

В последнее время криптовалюта сильно ослабляет свои позиции в мировой финансовой системе, помимо биткоина в цене резко упали перспективный Ethereum и относительно «новые», но зарекомендовавшие себя на рынке токены XRP - за последние сутки их стоимость упала на 11% и 7% соответственно. Ripple, цифровая монета, которой в начале года пророчили стать чуть ли не первой валютой на крипто-рынке, теряет 5% в цене.

По мнению специалистов, падение курса в первую очередь связано со снижением популярности и ажиотажа вокруг «инновационной системы платежей», для сравнения на сегодняшний день общая капитализация этого рынка составляет $173 млрд, в начале же 2018 года, в пик своей популярности, капитализация была на уровне $830 млрд.