Постпред России рассматривает вариант выхода России из ОЗХО

19 Нояб. 20:50 2018-11-19T20:53:09+03:00

Александр Шульгин уточнил, что пока не хочет забегать вперед

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Россия рассматривает различные форматы участия в Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, отвечая на вопроса о возможном выходе страны из организации.

«Мы рассматриваем все варианты. На данный момент я бы не стал забегать вперёд. Наша задача сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности», - заявил Шульгин в ходе 23-сессии Конференции государств-участниц КГУ КЗХО.

Отметим, что Шульгин также заявил, что считает антироссийским проект наделения ОЗХО атрибутивными полномочиями.

«Это явно антироссийской проект. Поэтому мы и наши союзники будем делать все для того, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, к практике консенсуса и диалога», - сказал постпред.

Напомним, что решение ОЗХО об атрибуции было принято в июне текущего года. Организация получила полномочия определять виновных в применении отравляющих веществ.