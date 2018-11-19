ЕС готовит для России «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море

19 Нояб. 21:39 2018-11-19T21:40:20+03:00

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Евросоюз в ближайшее время готов принять «целевые меры» в отношении России из-за ситуации в Азовском море. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Это была возможность выразить нашу обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море, которая наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран», - заявила Могерини.

По её словам, ЕС намерен принять соответствующие целевые меры в ближайшие дни или недели. Федерика Могерини также заявила, что от России ожидают прекращения ситуации в Азовском море.

«Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море», - сказала она.

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась в начале года, когда украинские пограничники задержали российское судно «Норд» с десятью членами экипажа. Вернуться домой моряки смогли только через семь месяцев. Капитан до сих пор остается на Украине. В ответ на это Россия усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря.