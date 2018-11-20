В Чикаго неизвестный открыл стрельбу возле госпиталя, один человек убит, двое ранены

СЕГОДНЯ 02:04 2018-11-20T02:18:53+03:00

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В американском Чикаго неизвестный мужчина открыл стрельбу возле госпиталя, убив одного и ранив двух человек. Нападавшего ликвидировала полиция, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на правоохранительные органы города.

На месте происшествия работают стражи порядка и медики «Скорой помощи». Здание больницы и прилегающие к нему улицы оцеплены.

Отмечается, что оба раненых, один из которых – полицейский, находятся в критическом состоянии. Офицер полиции Чикаго был ранен в перестрелке с преступником, сейчас врачи пытаются спасти его жизнь.

Личность стрелка выясняется, мотивы его поступка устанавливаются.

Изначально местные СМИ сообщили о «многочисленных пострадавших» в результате инцидента возле госпиталя, однако позже городская полиция опровергла эту информацию.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом ЧП в Чикаго: накануне в Хэнкок-центре оборвался трос лифта, и кабинка с шестью пассажирами упала с высоты 95-го этажа. К счастью, никто не пострадал.